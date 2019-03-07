Sınırdan acı haber geldi! 1 asker şehit
Türkiye-İran sınırında bulunan Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö., kazayla çıkan ateş sonucu şehit oldu07 Mart 2019 Perşembe 20:07
Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö, birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyata alındı.
Uzman çavuş S.Ö. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
YORUM YAZ