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Yerel Sınırda yakalanan Yunanistan uyruklu 2 kişi serbest bırakıldı
Yerel

Sınırda yakalanan Yunanistan uyruklu 2 kişi serbest bırakıldı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra gözaltına alınan Yunanistan uyruklu 2 kişi, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 04:32:00 -
Sınırda yakalanan Yunanistan uyruklu 2 kişi serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri sınır köylerinden Doyran ve Elçili köyleri arasındaki 1. askeri yasak bölgede Yunanistan plakalı bir otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik sorgulamalarında araçtaki 2 kişinin Yunanistan polisi E.E. ile sınır muhafızı A.A. olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetci hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

E..E. ve A.A, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu görevlileriyle adliyeden ayrıldı.

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