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Sınırda uyuşturucu operasyonu

Türkiye'den Yunanistan'a çıkış için gelen tırda yapılan aramada yatak kısmına saklanmış yaklaşık 90 kilogram eroin ele geçirildi

09 Ağustos 2019 Cuma 10:04
Sınırda uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 89 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, İpsala Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a çıkış için gelen tırı durdurdu.

Risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edilen araçta, çekici içerisinde bulunan şoför yatağı kısmında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.

Aramada, 86 paket içerinde 89 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.

Olay sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:04
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