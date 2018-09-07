Sınırda hareketlilik devam ediyor!
Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor. Bölgeye Kilis'ten, Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden askeri sevkiyat yapıldı.07 Eylül 2018 Cuma 21:30
Kilis'ten, Suriye'ye Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden topçu bataryaları ile askeri araç sevk edildi.
Batı illerinden gelen askeri konvoy Gaziantep üzerinden Kilis'e ulaştı. Topçu bataryalarından oluşan askeri konvoy, Kilis'in Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden Suriye'ye gitti.
Suriye'ye Kilis üzerinden askeri sevkiyat peyderpey devam ettiği bildirildi.
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