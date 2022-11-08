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Dünya Sınırda göçmenlerle çatışma! 1 Bulgar polisi öldü
Dünya

Sınırda göçmenlerle çatışma! 1 Bulgar polisi öldü

Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarında Bulgaristan'a geçiş yapmak isteyen göçmenler ile Bulgar güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Bulgar polisi Petır Bicvarov, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:04:00 -
Sınırda göçmenlerle çatışma! 1 Bulgar polisi öldü

Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki Küçünlü köyünün karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınır kesiminde kaçak göçmenlerle Bulgar polisler arasında çatışma çıktı.

Yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir grup göçmen, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Kaçak göçmenler, kendilerini fark eden sınır görevlilerine ateş açtı.

Bir Bulgar polisi öldü

Başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Bıçvarov, hayatını kaybetti. Bulgar görevlilerin de göçmenlere ateş açtığı iddia edilirken, kaçakların yakalanamadığı belirtildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, ülke basınına yaptığı açıklamada, öldürülen polis memurunun, savunma bakanlığında görevli askerle devriye görevi yürüttüğünü söyledi.

"Türkiye ile temas halindeyiz"

Polisin, Türkiye tarafından açılan ateşte hayatını kaybettiğini söyleyen Demerdzhiev, Türkiye ile temas halinde olduklarını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşeceğini kaydetti.

Demerdzhiev, "Savunma bakanlığı görevlisi aracın arkasına saklanmış. Ona da ateş açılınca asker karşı cevap vermiş. Savunma bakanlığı sınır görevlisi Türkiye yönünden 10- 15 el ateş açıldığını söyledi." dedi.

Demerdzhiev, olayla ilgili Türkiye ile sıkı iş birliği içinde çalıştıklarını ve Türkiye sınır bölgesinde de aramalar yapıldığını söyledi.

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök bakanlığa davet edildi
Bu arada Bulgaristan Dışışleri Bakanlığı, olayla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü görüşme yapmak için bakanlığa davet etti.

Süleyman Soylu Bulgar mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Soylu, "Türkiye-Bulgaristan sınırında Bulgaristan ile başarılı çalışmalar yürütürken yaşanan elem bir olay, bizleri derinden üzmüştür. Edirne, Lalapaşa ilçesi Bulgaristan sınırında bir Bulgaristan polis memurunun silahla vurularak hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Az önce Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Ivan Demerdzhiev ile yaptığım telefon görüşmesinde hayatını kaybeden Bulgaristan Polisi için başsağlığı dileklerimi ilettim. Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafın beraber çalışması konusunda mutabık kaldık. Tekrar kıymetli mevkidaşıma ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.


DHA'nın haberine göre olayın ardından Edirne'de güvenlik güçleri, bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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