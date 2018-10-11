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Sınırda büyük hareketlilik! Kuyruk 5 kilometreye ulaştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu kuyruk, 5 kilometreyi buldu.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:59
Sınırda büyük hareketlilik! Kuyruk 5 kilometreye ulaştı

Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:59
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  5. TIR kuyruğu

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