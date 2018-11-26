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Sınırda büyük hareketlilik! ABD polisi saldırıya geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında gerilim artıyor. Sınıra dayanan göçmenlere ABD polisi göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:14
Sınırda büyük hareketlilik! ABD polisi saldırıya geçti

ABD polisi sınırı aşmaya çalışan göçmenlere karşı saldırıya geçti. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale bulunuldu.

ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak sınırdaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti sınırındaki Meksika kenti Tijuana’da bulunan bir grup göçmen, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sırasında iki ülke arasındaki metal duvarı geçmeye çalıştı.

Olaylar nedeniyle ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, sınırı yaya geçişlerine iki yönlü kapatırken güvenlik güçleri duvarı aşmaya çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Meksika televizyonlarından Milenio'da yayınlanan görüntülerde metal duvara tırmananların yanı sıra bazı göstericilerin duvarından altından geçmeye çalıştıkları görüldü.

Gaz kadınları ve çocukları etkiledi

ABD polisinin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından, duvarı aşmayı başaran göstericiler geri dönmek zorunda kaldı.

Özellikle göstericiler arasındaki kadınların fenalaştığı müdahalede gazdan etkilenen bir göçmen çocuğun da nefes almakta zorluk yaşadığı görüldü.

ABD güvenlik güçlerinin varlığının arttığı olayların ardından bölge üzerinde bir helikopterin uçuş yaptığı göze çarptı.

Milenio'nun bölgedeki muhabiri ise sakin başlayan protestoda göçmenlerin bir anda duvara tırmanmaya başladığını ardından ABD polisinin müdahalesinin geldiğini aktardı.

Muhabirin konuştuğu göçmenlerden biri ise "Trump'un duvarının önündeyiz bakalım ne olacak? Geçersek devam ederiz yoksa geri döneriz." ifadelerini kullandı.

Polisin müdahalesinin kendilerini korkuttuğunu belirten göçmen, buna karşın 3 haftadır barışçıl bir şekilde yolda olduklarını ve ülkelerinde iş olmadığını hatırlattı.

Diğer bir göçmen ise, "Ya kazanacağız ya da burada öleceğiz çünkü ülkemizde zaten yıllardır çile çekiyoruz." dedi.

Bu arada olaylar ilgili açıklama yapan Tijuana kenti yetkililerinden Alfonso Navarrete Prida, olayın 3-4 kişi tarafından kışkırtıldığını bildiklerini aktardı ve bu tür hadiselerin göçmenlerin zararına olduğunu belirtti.

Göçmenler protesto gösterisi düzenlemişti

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti. 

Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.  

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:14
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