0553 313 94 23

Sınırda bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da yasa dışı yollardan ülkeye terörist girişi yapılacağı istihbaratını alan güvenlik güçleri sınırdaki önlemleri arttırdı. Alınan bilgiye göre Ceylanpınar'da bir terörist yakalandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:43
Sınırda bir terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği istihbaratını alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri, PKK/PYD mensubu teröristi, Maden Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.

Zanlı, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:43
  1. ceylanpınar
  2. terörist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    1. İspanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    2. Mevlüt Uysal İstanbullulara 3...
    3. Milli Takıma play-off şansı doğdu!
    4. Tüm mahalleyi pamuk yaprak kurtları..
    5. ABD Türkiye’ye yaptırımları kaldıracak..
    6. Doğubeyazıt'ta 3 kardeşe silahlı..
    7. Horlaması onun gelişmesine kötü engel..
    8. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3..
    9. Arda Turan tutuklanacak mı?
    10. Suudi riyali dolar karşısında çakıldı
    11. Vahap Munyar'dan sosyal medya uyarısı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ için geç..
    13. Düzce'den enflasyonla mücadeleye destek!
    14. Ağrı'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2..
    15. Böbrek naklinde ikizler daha şanslı
    16. Babamız, peygamber ocağı olduğunu..
    17. İmam Hatip Lisesi
    18. Çiftçiye mazot gübre ilaç desteği..
    19. ANKA Haber Ajansı çalışanları isyan..
    20. Kuzey Kore şart koştu! Trump çok kızacak
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?