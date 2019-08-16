Sınırda acı kaza! Yaralı askerlerimiz var Kilis'te, Suriye sınırında devriye yapan askeri araç devrildi. Meydana gelen olayda 8 askerimiz yaralandı.

Kilis’te, Suriye sınırında askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolunun Suriye sınırında devriye göreve yapan askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

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