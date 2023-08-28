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Yerel Sınırda 8 kilo metamfetamin ele geçirildi
Yerel

Sınırda 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-28 16:31:00 -
Sınırda 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildi" (İLKHA)

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