Sınırda 8 kilo metamfetamin ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 8 kilo 62 gram metamfetamin ele geçirildi" (İLKHA)