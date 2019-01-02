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Sınıra doğru yola çıktı! Türk bayraklı konvoy

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:47
Sınıra doğru yola çıktı! Türk bayraklı konvoy

Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrasında sınırına askeri sevkiyatlar aralıksız sürüyor. Birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen, mühimmat, jeneratör ve yakıt tankı yüklü kamyonlardan oluşan askeri konvoy, şehir merkezinden geçerek Mardin istikametine ilerledi. Konvoyun geçişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Araçlara Türk bayrakları takılı

Türk bayrağı takmış olan araçlar konvoy halinde geçiş yaparken objektiflere böyle yansıdı. Bir süredir Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyatlar yapılıyor. ABD'nin Suriye'deki askerini çekme kararının ardından Türkiye bölgede bir tampon sınır hattı oluşturmak istiyor. Tüm bu hazırlıklar Türkiye'nin Suriye'de yeni bir hamle yapacağına yoruluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:47
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. askeri konvoy
  4. askeri sevkiyat

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