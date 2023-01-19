Sınıra asker yığmışlardı! Arap ülkesinden skandal çıkış: Türkiye ile ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmaz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında skandal açıklamalarda bulundu.

Duvar'ın haberine göre Reşid, Ankara'ya, "sınır ihlalleri sürdükçe Bağdat ile normal bir ilişki beklenemeyeceğini" söylediğini aktardı.

Reşid, "Türkiye'nin egemenlik ihlallerinin bir rahatsızlık konusu haline geldiğini" dile getirdi.

"Türkiye'nin Irak'a yönelik kara ve hava harekatı konusundaki duruşu, hem Bağdat hem Erbil hükümetlerini küçük düşürdü" diyen Reşid, "Temsilcileriyle yaptığımız son görüşmede de aynı şeyi söyledim, sınırlarımız ihlal edilirken normal bir ilişki sürdürmemiz söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın, Türkiye'nin PKK'ya yönelik askeri harekatlar düzenlemek için ülkenin kuzey sınırlarından içeri girmesine tepki gösterdiği biliniyor.