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Siyaset Sınıra asker yığmışlardı! Arap ülkesinden skandal çıkış: Türkiye ile ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmaz
Siyaset

Sınıra asker yığmışlardı! Arap ülkesinden skandal çıkış: Türkiye ile ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmaz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, terör örgütü PKK'dan yana bir açıklama yaparak, "Sınır ihlalleri sürdükçe Türkiye ile normal bir ilişkimiz olamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 09:58:00 -
Sınıra asker yığmışlardı! Arap ülkesinden skandal çıkış: Türkiye ile ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmaz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında skandal açıklamalarda bulundu.

Duvar'ın haberine göre Reşid, Ankara'ya, "sınır ihlalleri sürdükçe Bağdat ile normal bir ilişki beklenemeyeceğini" söylediğini aktardı.

Reşid, "Türkiye'nin egemenlik ihlallerinin bir rahatsızlık konusu haline geldiğini" dile getirdi.

"Türkiye'nin Irak'a yönelik kara ve hava harekatı konusundaki duruşu, hem Bağdat hem Erbil hükümetlerini küçük düşürdü" diyen Reşid, "Temsilcileriyle yaptığımız son görüşmede de aynı şeyi söyledim, sınırlarımız ihlal edilirken normal bir ilişki sürdürmemiz söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın, Türkiye'nin PKK'ya yönelik askeri harekatlar düzenlemek için ülkenin kuzey sınırlarından içeri girmesine tepki gösterdiği biliniyor.

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Yorumlar

Adnan

Ne zaman büyük bir devlet oldunuz ki. ABD nin metresi olan devlet ne zaman söz sahibi oldu.

Vatanperver

Ulan abd askerleri karilariniza çökerken nerde idiniz şerefler satilmiş itler
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