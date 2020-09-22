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Aktüel Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemen'in Taiz ilindeki bombardımanda 16 kişi yaralandı
Aktüel

Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemen'in Taiz ilindeki bombardımanda 16 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:13:09 -
Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemen'in Taiz ilindeki bombardımanda 16 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentine düzenlenen bombardımanda çoğu sivil 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

MSF'nin Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamada, örgütün desteklediği Es-Sevra Hastanesi'ne Taiz kenti ve çevresinde büyük çoğunluğu sivillerin yaşadığı bölgelere yapılan bombardımanlarda yaralanan 16 kişinin getirildiği belirtildi.

Bombardımanın kim tarafından yapıldığına dair bilgiye yer verilmeyen açıklamada, yaralılar arasında 10 yaş altında 3 çocuğun, kadınların ve yaşlıların bulunduğu ifade edildi.

MSF açıklamasında ayrıca, Yemen'deki tüm silahlı gruplara sivil kayıplarını önlemek için gerekli tüm önlemleri alma ve uluslararası insani hukuka uyma çağrısında bulundu.

Yemen ordusu pazartesi günü, Husileri, Taiz kentinin doğusunda sivil kayıplara neden olan 15 bombalı saldırı gerçekleştirmekle suçlamış, Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre ülkede çatışmaların başlangıcından itibaren 12 bini sivil 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.


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