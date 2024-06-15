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Gıda Sinir sistemini çökerten besin! Lezzet verirken ömrünüzü tüketiyor
Gıda

Sinir sistemini çökerten besin! Lezzet verirken ömrünüzü tüketiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-15 14:37:00 -
Sinir sistemini çökerten besin! Lezzet verirken ömrünüzü tüketiyor

Bulyonlar içerisinde Çin tuzu var. Yapılan araştırmalara göre bulyonlar ömrü süresini kısaltıyor. Peki et ve tavuk bulyonların zararları neler?

Yemeklerin lezzetini artırmak için kullanılan et ve tavuk bulyonları zehir saçıyor. İşte detaylar...

Et ve tavuk bulyonları dünyanın en zararlı yiyecekleri arasında bulunuyor.

Bulyonların içeriğindeki kimyasalların birçok hastalığa yol açıyor.

Bulyonlarda bulunan Mono sodyum glutamat (MSG) adlı madde özellikle tehlikeli olarak kabul ediliyor.

BULYONLAR NEDEN TEHLİKELİ?

Bu madde, yaygın olarak "Çin tuzu" olarak bilinir ve uzmanlar tarafından riskli olarak değerlendirilir.
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Bulyonun içindeki kimyasallar vücutta "Çin Restoranı Sendromu" adı verilen toplu bir reaksiyona neden olabilir.

Düzenli olarak tüketildiğinde İSE anormal kalp atışı, nefes almada zorluk, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi hastalıklara yol açabilir.

Bulyonların zararlı olmasının nedeni, içerdikleri Mono sodyum glutamat (MSG) adlı katkı maddesidir.

Bu ürünlerin hamilelik döneminde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmez.

Bu madde, kişinin merkezi sinir sistemine zarar verebilir.

MSG içeren ürünler arasında et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba bulunur.

Bu ürünlerin hamilelik döneminde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmez.

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