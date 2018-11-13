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Sınır ötesinde teröre darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiş; böylece son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olmuştur" açıklamasını yaptı.

13 Kasım 2018 Salı 19:27
Sınır ötesinde teröre darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında son 4 günde 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiş; böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olmuştur" denildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:27
  1. tsk
  2. kuzey ırak
  3. milli savunma bakanlığı
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