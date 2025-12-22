Sınır ötesinde nefes kesen takip: DEAŞ'ın "intihar eylemcisi" eylemcisi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörle mücadelede sınır tanımayan operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. DEAŞ bünyesinde üst düzey sorumluluk üstlenen ve sivil halka yönelik kanlı intihar eylemleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilen Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla paketlenerek Türkiye’ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek örgüt saflarına katılan Türk kökenli bir teröristin izini sürdü.

Yapılan incelemelerde, söz konusu teröristin DEAŞ’a ait eğitim kamplarında aktif görev aldığı ve zaman içerisinde sözde yöneticilik kademesine kadar yükseldiği tespit edildi.

İNTİHAR EYLEMİ İÇİN GÖRVELENDİRİLDİĞİ BELİRLENDİ

İstihbarat birimleri, "Yahya" kod adlı Mehmet Gören’in, daha önce yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile geçmişte birlikte faaliyet yürüttüğünü belirledi. Gören’in, Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt unsuru aktarımında kilit rol oynadığı saptandı. Ayrıca teröristin; Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da sivil halkı hedef alan kanlı intihar eylemleri gerçekleştirmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

MİT’in titizlikle sürdürdüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, Mehmet Gören’in Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu ve gizlenmeye çalıştığı öğrenildi. Teröristin güncel konumunun belirlenmesinin ardından düğmeye basan MİT, düzenlediği operasyonla Gören’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’IN TÜRKİYE PLANLARI ORTAYA ÇIKARILDI

DEAŞ’lı terörist Yahya Kod Mehmet GÖREN ifadesinde, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir al Turki kod adlı Özgür Altun ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimlere, DEAŞ adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere tebliğ edilen göreve ilişkin bilgiler verdi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın ülkemize yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

