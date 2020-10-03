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Aktüel "Sınır Ötesi Afrin" bilgisayar oyunu ile gençlere milli duyguları aşılamak istiyorlar
Aktüel

"Sınır Ötesi Afrin" bilgisayar oyunu ile gençlere milli duyguları aşılamak istiyorlar

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri ve Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri, TSK'nin sınır ötesine operasyonlarını konu alan "Sınır Ötesi Afrin" bilgisayar oyunu tasarladı - Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Harun Çelik: - "Öğrencilerimiz ve indirip oyuna başlayan herkes oyunun içerisindeki Türk askerini ve üniformasındaki Türk bayrağını görünce çok heyecanlanıyor. Oyunun çok kaliteli olduğunu söylüyorlar. Geri dönüşler çok olumlu. Bu durum bizleri sevindiriyor. Biz istiyoruz ki bu dünyada gençlerimizin ruhunu ve bedenini etkileyecek onlara vatan, millet ve bayrak sevdası verecek oyunlar verelim"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:08:38 -
"Sınır Ötesi Afrin" bilgisayar oyunu ile gençlere milli duyguları aşılamak istiyorlar

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri ve Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesine yaptığı operasyonları ve kahramanlıkları konu alan "Sınır Ötesi Afrin" bilgisayar oyunu tasarladı.

Türk ordusunun, mazlumların gözyaşlarının dininceye kadar durmayacağının oyunculara hissettirildiği oyun, 12 bölümlük tema üzerine kuruldu.

Kullanılan silah ve teçhizatlar, operasyonlarda kullanılan ekipmanlarla birebir tasarlanan oyundaki konular ise operasyon bölgelerinde yaşanmış gerçek senaryolardan yola çıkılarak hazırlandı.

Türk askerlerinin kullandığı kahramanlık içeren takma isimler ile bölücü terör örgütü mensuplarının kod adları da oyunda yer alıyor.

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Harun Çelik, AA muhabirine, gençlerin milli manevi değerleri bilmeden büyümeleri olduğunu, yeni nesile bunu aşılamak istediklerini söyledi.

Bilim Sanat Merkezine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce dijital oyun tasarım atölyesi kurulduğunu belirten Çelik, şunları dile getirdi:

"Bu Türkiye'deki ilk dijital oyun tasarım atölyesi. Afrin'i burada hazırladık. Amacımız kendi milli değerlerimizle gençlerimizi yetiştirelim ve büyütelim. 'Savaş yenildiğinde değil düşmana benzediğinde kaybedilir.' sözünden hareketle biz kendi değerlerimizle yoğrulmuş gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Bu yüzden onların dünyasına girmek zorundayız. İstesek de istemesek de oyun dünyası var. Öğrencilerimizi dijital dünyadan çekip alamıyoruz. Dijital dünya özellikle de pandemi döneminde hayatımıza çok girmiş durumda."

- "Geri dönüşler çok olumlu"

Çelik, oyunun demo versiyonunun bitirildiğini, yapay zekaların ve karakterlerin oturtulduğunu anlattı.

Oyunu herkesin www.peykgames.com adresinden indirip oynayabileceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ve indirip oyuna başlayan herkes oyunun içerisindeki Türk askerini ve üniformasındaki Türk Bayrağını görünce çok heyecanlanıyor. Oyunun çok kaliteli olduğunu söylüyorlar. Geri dönüşler çok olumlu. Bu durum bizleri sevindiriyor. Biz istiyoruz ki, bu dünyada gençlerimizin ruhunu ve bedenini etkileyecek onlara vatan, millet ve bayrak sevdası verecek oyunlar verelim. Bu şuurla hayatına devam etsin. Biz bu dijital dünyaya girmek zorundayız. Çünkü çocuklarımızın elinden oyunları alamıyoruz. Saatlerini bu oyunların içerisinde geçiriyor. Bizim derdimiz bu olumsuz durumu bir nebze nasıl lehimize çevirmek.

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