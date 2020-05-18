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Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçakladı

Burdur’da eşiyle tartışan kadın, eşini bıçakla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:34:38 -
Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçakladı

Burdur’da eşiyle tartışan kadın, eşini bıçakla yaraladı. Sinir krizi geçiren kadın kendine de zarar vermek istedi. 112 ekipleri yaralı adama müdahale ederken, bir yandan da kadını sakinleştirdi.


Burdur’un Bucak ilçesi Alaattin Mahallesinde eşiyle tartışan kadın, kocasını bıçaklayarak yaraladı. Edinilen bilgilere göre bugün saat 11.00 sıralarında eşi Hüseyin K. ile tartışan eşi Büşra K. eline geçirdiği bıçak ile eşini sırtından hafif yaraladı. Apartman sakinleri tartışma seslerinin yükselmesi nedeni ile 112 acil çağrı merkezine haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri bir taraftan kadını sakinleştirmeye çalışırken, ambulans ekipleri de sırtından hafif yaralanan Hüseyin K.’ye ilk müdahalesini yapmak üzere ambulansa götürdü.



Zor sakinleştirildi


Sinir krizi geçiren kadın eline aldığı bıçak ile kendine de zarar vermeye çalıştı. Güç bela sakinleştirilen kadın polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Bucak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Hafif yaralı Hüseyin K. ise tedavisi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesine götürüldü.

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