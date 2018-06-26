Sinir krizi geçirdiler! 11’inci katta korkunç olay

Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Aklife 3 Sitesi C Blok 11’inci katttaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Ömer Asaf buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.