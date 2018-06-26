Sinir krizi geçirdiler! 11’inci katta korkunç olay
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11’inci kattaki evinin penceresinden düşen Ömer Asaf Keleş (2) ağır yaralandı. Talihsiz çocuk hastanede hayatını kaybetti.26 Haziran 2018 Salı 22:50
Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.
Aklife 3 Sitesi C Blok 11’inci katttaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Ömer Asaf buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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