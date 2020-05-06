  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sınır kapısında bir tırda yangın tüplerine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:44:42 -
Sınır kapısında bir tırda yangın tüplerine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Hamzabeyli Sınır Kapısında bir tırda yangın tüpleri içerisinde gizlenmiş 20 kilo eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısına gelen bir tıra operasyon düzenledi.

Tırda yapılan aramada 2 yangın tüpü içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayın ardından tır sürücüsü İ.H.T, gözaltına alındı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı