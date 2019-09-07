0553 313 94 23

Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin 500 kaplumbağa çıktı

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı’nda Türkiye kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:47
Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin 500 kaplumbağa çıktı

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G.'nin kullandığı tır durduruldu.

Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından şüphelenilerek aranan tırın dorse kısmındaki yemek dolabında pizza kutularının içine gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 adet su kaplumbağası bulundu.

Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 2 bin 500 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 141 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:47
  1. Artvin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ebola 5 günde 27 can aldı
    1. Ebola 5 günde 27 can aldı
    2. Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor
    3. (ÖZEL)Tarlada çapadan internette..
    4. Yaren Leylek Adem Amca ile vedalaşıp..
    5. (Özel) 84 gündür kayıptı ceset ona ait..
    6. Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin..
    7. Her yıl 5 kere saldırıyorlar!..
    8. Elazığ’da Uluslararası Limnoloji ve..
    9. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    10. Kara yollarında son durum
    11. İzmir'de şüpheli ölüm! Yangın ihbarına..
    12. 330 milyonluk sigara cezası!
    13. İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan..
    14. Mehmet Şimşek Ali Babacan’ın kuracağı..
    15. Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bıraktı
    16. LPG deposunda 20 kilo eroin
    17. İsrail daha da kudurdu! Gazze'nin en..
    18. İzmir’de yangın sonrası şüpheli ölüm
    19. Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele..
    20. İzmir'de şüpheli ölüm
    21. Başkent'te gecenin sessizliğini bozan..
    22. Lordlar onayladı! Johnson kötü haber
    23. HDP'den acılı annelere tehdit ve..
    24. Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı..
    25. Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda..
    26. Abdullah Ağar: Terörü Anadolu'nun..
    27. 07.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Başkent’te yangın çıkan bina tahliye..
    29. 5 katlı bir iş merkezinin çatısında..
    30. Duman saran binada mahsur kalanları..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız
    Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...