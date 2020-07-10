Sınır kapılarından Avrupa'ya giden yolcularda koronavirüse rastlanmadı

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Haziran'dan bu yana Avrupa'ya açılan sınır kapılarından yurt dışına çıkış yapanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, günlük ortalama 6-7 bin kişinin giriş yaptığı sınır kapılarından, ortalama günlük 2 bin 500 kişinin de çıkış yaptığını belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ve yabancı ziyaretçilerin yıllık izinlerini geçirmek üzere, Türkiye'ye gelmeye devam ettiğini hatırlatan İba, giriş işlemleri sırasında her türlü virüs önlemlerinin alındığını vurguladı.

Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekiplerin sınır kapılarında 7 gün 24 saat esasına göre görev aldığını aktaran İba, yurda giriş yapanların yoğun olarak kullandıkları Kapıkule Sınır Kapısı'nda 4 özel sağlık ekibi, diğer sınır kapılarda ise birer ekibin görev yaptığını belirtti.

- "Yurt dışına çıkış yapanlarda Kovid-19 vakasına rastlanmadı"



İba, sınır kapılarında koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını yaklaşık 40 günlük süreçte yurt dışına çıkış yapanlarda koronavirüse rastlanmadığını aktardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye seyahat kısıtlaması uygulaması ile 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' çağrılarının politik bir eylem olduğunu vurgulayan İba, "1 Haziran buyana Avrupa'ya açılan sınır kapılarından yurt dışına çıkış yapanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlaması uygulaması tamamen politik bir karardır." ifadelerini kullandı.







