Sınır hattı yakınındaki beldede bombalı saldırı
Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.
Yaşanan patlamada araç içerisindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Terör saldırısını üstlenen olmadı.