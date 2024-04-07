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Dünya Sınır hattı yakınındaki beldede bombalı saldırı
Dünya

Sınır hattı yakınındaki beldede bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 00:25:00 -
Sınır hattı yakınındaki beldede bombalı saldırı

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

Yaşanan patlamada araç içerisindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Terör saldırısını üstlenen olmadı.

Çobanbey’de, El-Bab’da çocukların pamuk şekerli mutluluğu
Çobanbey’de, El-Bab’da çocukların pamuk şekerli mutluluğu

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