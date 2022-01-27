  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sınır dışı kararına böyle isyan ettiler: Türkiye gibi tarafsız kalmalıyız
Dünya

Sınır dışı kararına böyle isyan ettiler: Türkiye gibi tarafsız kalmalıyız

Rus büyükelçinin ülkeden sınır dışı edilmesine karşı çıkan Bulgar vatandaşlar, Türkiye gibi tarafsız kalınması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 14:50:00 -
Sınır dışı kararına böyle isyan ettiler: Türkiye gibi tarafsız kalmalıyız

Rus büyükelçinin sınır dışı edilmesine karşı çıkan Bulgarlar, Bulgaristan'ın tarafsız olması konusunda Türkiye'yi örnek almasını istedi.

Rusya'nın "NATO, Bulgaristan'daki birliklerini geri çeksin" açıklamasına sert tepki gösteren Bulgaristan Ulusal İstihbarat Teşkilatı eski direktörü Dimo Gyaurov, Rus büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Türkiye gibi tarafsız olmalıyız"

Bulgar vatandaşlar ise Gyaurov'un görüşüne destek vermedi. Rus büyükelçinin sınır dışı edilmesinin çok ağır bir karar olduğunu dile getiren Bulgarlar, Bulgaristan'ın Rusya ile çatışmaya girmemesi gerektiğini söyledi.

Bulgaristan'ı ilgilendirmeyen bir savaşa ülkenin itilmesine karşı çıkan vatandaşlar Türkiye örneğini gösterdi. Bulgaristan'ın tarafsız bir tavır almasını isteyen Bulgarlar, Türkiye gibi tarafsız kalınması görüşünü dile getirdi.

star.com.tr

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay