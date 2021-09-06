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Eğitim Sınıfta kalma olacak mı? 2021 2022 sınıfta kalma var mı?
Eğitim

Sınıfta kalma olacak mı? 2021 2022 sınıfta kalma var mı?

Bu sene sınıfta kalma olacak mı? Uzun bir aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze başladı. Hem veliler hem de öğrenciler bu sene sınıfta kalmanın olup olmayacağını, yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bu sene sınıfta kalma olur mu? Okula gitmek zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:39:00 -
Sınıfta kalma olacak mı? 2021 2022 sınıfta kalma var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır yüz yüze eğitime hasret kalan milyonlar 6 Eylül Pazartesi günü okullarına kavuştu. Okulların açılmasıyla birlikte yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığı, sınıfta kalmanın uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı.

Sınıfta kalma olacak mı? 2021 2022 sınıfta kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edeceğini ve okulla gitmenin zorunlu olduğunu ifade etti. Yalnızca hasta olanlar, raporları bulunan çocuklar okula gidemeyecek.

Sınıfta kalma konusundaki yönetmelik ise aynı şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında da uygulanması bekleniyor. Bilindiği gibi 1, 2, 3 ve 4.sınıflarda sınıf tekrarı bulunmuyor.

5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ortaokullarda sınıfta kalma uygulanmamıştı.

2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

 

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