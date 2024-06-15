  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Sınıfta kalanlar telafi sınavı mı giriyor? Bakan Tekin’den açıklama
Eğitim

Sınıfta kalanlar telafi sınavı mı giriyor? Bakan Tekin’den açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-15 22:28:00 -
Sınıfta kalanlar telafi sınavı mı giriyor? Bakan Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dokuzuncu sınıflar için başlatılan sınıf tekrarı uygulamasıyla ilgili olarak telafi sınavlarının yapılacağının sinyalini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliğe ilişkin konuştu. Yönetmelikteki değişikliğe göre dokuzuncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan 9’unsu sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yapmıştı.

TELAFİ SINAVI MESAJI

Konuya ilişkin konuşan Tekin, telafi sınavlarının yapılacağı mesajını verdi. Tekin, “Sınıf tekrarıyla ilgili şu an okullarımızdaki işlemler tamamlanmadı. Karne sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

BAYRAM SONRASINDA NETLEŞECEK

Telafi niteliğindeki sınavların yapılıp yapılmayacağı bayram sonrasında sınıfta kalan öğrenci sayısına göre belirlenecek. Eğitim danışmanları ve öğretmenler sınıf tekrarını doğru bir karar olarak değerlendirirken öğrenciler telafi sınavlarından yana.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren, "Üniversitelerdeki bütünleme sistemi gibi öğrencilerin aklı başına sonradan gelmesi ve sonradan başına geldiğinde konuyu ele alması olarak yorumlayayım. Sınırda kalan, derslerinin genelinde aslında iyi olmasına rağmen yaşadığı çeşitli olumsuzluklar nedeniyle zorda kalan çocuklar için telafi, bir kurtuluş yöntemi olabilir. O yüzden telafi şeklini de buna göre ayarlamak gerekir." açıklamasında bulundu.

30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılarak sınıf tekrarı yapılıyor. Bu konuda herhangi bir af gündemde değil. Yusuf Tekin, "Devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim herhangi af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum" demişti.

Hande Fırat açık açık sordu! Bakan Yusuf Tekin "Siz cemaatçi misiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi
Hande Fırat açık açık sordu! Bakan Yusuf Tekin “Siz cemaatçi misiniz?” sorusuna bakın ne cevap verdi

Medya

Hande Fırat açık açık sordu! Bakan Yusuf Tekin “Siz cemaatçi misiniz?” sorusuna bakın ne cevap verdi

Bakan Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı!
Bakan Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı!

Gündem

Bakan Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı!

Halk TV’den bir yalan habercilik daha! Bakan Yusuf Tekin yaptıkları haksızlığı böyle yüzlerine vurdu
Halk TV’den bir yalan habercilik daha! Bakan Yusuf Tekin yaptıkları haksızlığı böyle yüzlerine vurdu

Gündem

Halk TV’den bir yalan habercilik daha! Bakan Yusuf Tekin yaptıkları haksızlığı böyle yüzlerine vurdu

Bakan Yusuf Tekin’den öğrenci ve öğretmenlerle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ziyaret
Bakan Yusuf Tekin’den öğrenci ve öğretmenlerle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ziyaret

Aktüel

Bakan Yusuf Tekin’den öğrenci ve öğretmenlerle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ziyaret

18 bin okuldan 6 bin çocuk Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Alper Gezeravcı ve Vali Davut Gül ile buluştu
18 bin okuldan 6 bin çocuk Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Alper Gezeravcı ve Vali Davut Gül ile buluştu

Aktüel

18 bin okuldan 6 bin çocuk Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Alper Gezeravcı ve Vali Davut Gül ile buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den eğitim öğretim yılı sonu mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den eğitim öğretim yılı sonu mesajı

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den eğitim öğretim yılı sonu mesajı

Bakan Tekin'den 'mülakat' açıklaması
Bakan Tekin'den 'mülakat' açıklaması

Gündem

Bakan Tekin'den 'mülakat' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilere karne dağıttı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilere karne dağıttı

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilere karne dağıttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23