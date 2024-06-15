Sınıfta kalanlar telafi sınavı mı giriyor? Bakan Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliğe ilişkin konuştu. Yönetmelikteki değişikliğe göre dokuzuncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan 9’unsu sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yapmıştı.

TELAFİ SINAVI MESAJI

Konuya ilişkin konuşan Tekin, telafi sınavlarının yapılacağı mesajını verdi. Tekin, “Sınıf tekrarıyla ilgili şu an okullarımızdaki işlemler tamamlanmadı. Karne sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

BAYRAM SONRASINDA NETLEŞECEK

Telafi niteliğindeki sınavların yapılıp yapılmayacağı bayram sonrasında sınıfta kalan öğrenci sayısına göre belirlenecek. Eğitim danışmanları ve öğretmenler sınıf tekrarını doğru bir karar olarak değerlendirirken öğrenciler telafi sınavlarından yana.

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Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren, "Üniversitelerdeki bütünleme sistemi gibi öğrencilerin aklı başına sonradan gelmesi ve sonradan başına geldiğinde konuyu ele alması olarak yorumlayayım. Sınırda kalan, derslerinin genelinde aslında iyi olmasına rağmen yaşadığı çeşitli olumsuzluklar nedeniyle zorda kalan çocuklar için telafi, bir kurtuluş yöntemi olabilir. O yüzden telafi şeklini de buna göre ayarlamak gerekir." açıklamasında bulundu.

30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılarak sınıf tekrarı yapılıyor. Bu konuda herhangi bir af gündemde değil. Yusuf Tekin, "Devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim herhangi af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum" demişti.