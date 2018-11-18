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Singapur'dan 'ticaret savaşı' açıklaması!

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde konuşan Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşıyla ilgili olarak, "İki ülke sorunları aşıp anlaşmalı" dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 23:19
Singapur'dan 'ticaret savaşı' açıklaması!

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin, "İki ülke tespit edilen sorunları ele alarak anlaşmalı." dedi.

Channel News Asia'da yer alan haberde, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Papua Yeni Gine'de bulunan Lee, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Her iki ülkenin de birbirlerinin menfaatlerini anlaması gerektiğini vurgulayan Lee Hsien Loong, "ABD ile Çin, aralarındaki ticaret savaşını çözmek üzere konunun özündeki sorunları tespit etmek için birlikte çalışmalı. İki ülke tespit edilen sorunları ele alarak anlaşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Lee ayrıca, sorunların ancak iki ülkenin birbirlerine iyi niyetle yaklaşmasıyla çözüme kavuşabileceğine de dikkati çekti.

APEC zirvesi bugün, ABD'nin Çin'e karşı güçlü bir dille "haksız ticaret yaptığı"nın vurgulanmasını, Çin'in de bildiride ABD'nin "tek yanlılık yaptığı"nın yer almasını istemesi sonucu anlaşmazlıkla sona ermişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili farklı görüşlerin bulunmasına şaşırmamak gerektiğini dile getirerek, bu tip fikir ayrılıklarının bildiri üzerinde anlaşmayı engellediğini söylemişti.

"Ülkenizi koruyun"

Zirve'de dün konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'in İndo-Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında saydam olmayan krediler sunduğunu öne sürmüştü.

Pence, "Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz. Bu projeler ülkeleri kredi borçlarına sürüklüyor. Borçlanarak ülkenizi ve bağımsızlığınızı tehlikeye atmayın, ülkenizi koruyun." şeklinde konuşmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de "Bu proje kimseyi hedef almıyor ve kimseyi dışlamıyor. Bazılarının iddia ettiği gibi bu bir tuzak değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:19
  1. Singapur
  2. ABD
  3. Çin

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