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Dünya Singapur'dan aşı olmayı reddedenlere büyük fatura! Diğer ülkeler için emsal karar
Dünya

Singapur'dan aşı olmayı reddedenlere büyük fatura! Diğer ülkeler için emsal karar

Singapur hükümeti, Kovid-19 aşısı olmayı reddederek sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturan vatandaşlarının, hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 08:21:00 -
Singapur'dan aşı olmayı reddedenlere büyük fatura! Diğer ülkeler için emsal karar

Çin'de ortaya çıktıktan sonra yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19'un kesin çözümü aşı.

Bilimin bizlere sunduğu verileri ve uzmanların açıklamalarını dinlemek yerine, özellikle de sosyal medyadaki aşı karşıtlarının yalanlarına kanan milyonlarca insan, aşı olmayı reddediyor.

Aşılanmamış insanların aşılı olanlara göre ölüm oranları ise çok yüksek seviyede.

Aşı olmayanlar yüzünden pandeminin kontrol altına alınarak endemiye dönmesi zorlaşırken, Singapur hükümeti çok konuşulacak önlemler aldı.

Aşı olmayanlar masraflarını kendisi karşılayacak

Singapur hükümetinin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Kovid-19 aşısı olmayı reddederek sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturan vatandaşlarının, hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacağı duyuruldu.

Singapur Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Şu anda yoğun bakıma ihtiyaç duyanların büyük bir çoğunluğu aşılanmamış kişiler ve bu hastalar orantısız bir şekilde sağlık kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artıyor" dedi.

Bakanlık, 12 yaş altı çocuklar için herhangi bir aşı kararı alınmadığından dolayı, bu durumun onları kapsamadığını belirtti.

Singapur, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Hatta, önde gelen tıp dergisi Lancet'te 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre Singapur, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 için belirlenen sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarında 188 ülke arasında ilk sırada yer almıştı.

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Yorumlar

ceddim!izindeyiz...

Şartlı EVET; 1. Devlet, yapılan sıvının bütün sorumluluğunu üzerine almalı, öyle imza attırıp kenara çekilmemeli 2. Faydası ve fayda süresi meçhul veya en azından sınırlı olan bir sıvıyı olmayanların tedavisi ücretli olacaksa, ZARARI KESİN OLAN sigara ve alkol tüketenlerin de bütün KALP-DAMAR, AKCİĞER, KARACİĞER HASTALIKLARInın tedavisi ücretli olmalı 3. Madem risk(?) alan vatandaşlardan tedavi ücreti alınacak, bütün riskli işler için ücret alınmalı(Mesela sporcu kazaları) 4. O sıvıyı satın alırken ödenen bedel, SIVIYA DENEK OLMAK İSTEMEYENLERE ÖDENMELİ.
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Fatih

Zaten şuanda da hastane masraflarını kendiniz karşılıyoruz hemde SGK'ya her ay tonla para yatirmamiza rağmen. 2 Ay oldu Bursa merkezde göz randevusu alamıyorum. Mecburen özel'e gidip bayılacaksınız muayene ücreti. 210 liradan başlıyor bu arada binli rakamlarda var...
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