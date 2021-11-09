Singapur'dan aşı olmayı reddedenlere büyük fatura! Diğer ülkeler için emsal karar

Çin'de ortaya çıktıktan sonra yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19'un kesin çözümü aşı.

Bilimin bizlere sunduğu verileri ve uzmanların açıklamalarını dinlemek yerine, özellikle de sosyal medyadaki aşı karşıtlarının yalanlarına kanan milyonlarca insan, aşı olmayı reddediyor.

Aşılanmamış insanların aşılı olanlara göre ölüm oranları ise çok yüksek seviyede.

Aşı olmayanlar yüzünden pandeminin kontrol altına alınarak endemiye dönmesi zorlaşırken, Singapur hükümeti çok konuşulacak önlemler aldı.

Aşı olmayanlar masraflarını kendisi karşılayacak

Singapur hükümetinin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Kovid-19 aşısı olmayı reddederek sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturan vatandaşlarının, hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacağı duyuruldu.

Singapur Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Şu anda yoğun bakıma ihtiyaç duyanların büyük bir çoğunluğu aşılanmamış kişiler ve bu hastalar orantısız bir şekilde sağlık kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artıyor" dedi.

Bakanlık, 12 yaş altı çocuklar için herhangi bir aşı kararı alınmadığından dolayı, bu durumun onları kapsamadığını belirtti.

Singapur, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Hatta, önde gelen tıp dergisi Lancet'te 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre Singapur, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 için belirlenen sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarında 188 ülke arasında ilk sırada yer almıştı.