Singapur'da son 24 saatte 407, Güney Kore'de 34 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 407, Güney Kore'de 34 yeni vaka tespit edildi.

Channel News Asia'daki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 407 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 40 bin 604'e yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalardan yalnızca 9'unun Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanın çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur’da yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26'ya çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da yeni tip koronavirüs tespit edilen 28 bin 808 kişi iyileşirken halen 11 bin 770 aktif vaka bulunuyor.

Singapur Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Güney Kore'de 34 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 85'e yükseldi, virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 277 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 718 kişi iyileşti, tedavisi süren 1090 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.



Sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.