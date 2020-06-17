Singapur'da 247, Japonya'da 32, Malezya'da 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Singapur'da 247, Japonya'da 32 ve Malezya'da 10 yeni vaka tespit edildi.

The Straits Times'taki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 247 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısının 41 bin 216'ya yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalardan yalnızca 5'inin ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanın çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da yeni tip koronavirüs tespit edilen 31 bin 163 kişi iyileşirken halen 9 bin 780 aktif vaka bulunuyor.

Ülkenin İş Gücü Bakanlığından dün yapılan açıklamada, yaklaşık 4 bin yabancı işçiye ev sahipliği yapan 42 misafirhanedeki vaka sayısının sıfırlandığı duyurulmuştu.

Singapur Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 32 artışla 18 bin 387’ye, ölü sayısı 1 artarak 948'e yükseldi.

Başkent Tokyo'da son bir günde 16 yeni vaka yaşanırken, toplam vaka sayısı 5 bin 633'e ulaştı.

Vakalar Osaka'da 1790'a, Kanagawa'da 1418'e, Hokkaido'da 1184'e, Saitama'da 1020'ye, Çiba'da 917'ye çıktı.

- Malezya

Malezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 10 artışla 8 bin 515'e yükseldi, 140 kişi daha sağlığına kavuştu.

Toplam 121 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, son 3 gündür Kovid-19 kaynaklı vefat olmadı.



Ülkede 7 bin 873 kişi sağlığına kavuşurken, aktif vaka sayısı 521'e indi.



