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Aktüel Singapur Hava Yolları Grubu 2 bin 400 çalışanın işine son verecek
Aktüel

Singapur Hava Yolları Grubu 2 bin 400 çalışanın işine son verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:04:25 -
Singapur Hava Yolları Grubu 2 bin 400 çalışanın işine son verecek

CAKARTA (AA) - Singapur Hava Yolları Grubunun (SIA Group) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla şirkete bağlı 3 hava yolunda 2 bin 400 çalışanın işine son vereceği bildirildi.

Singapur Hava Yolları Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Goh Choon Phong, yaptığı açıklamada, toparlanma sürecinin uzun ve belirsizliklerle dolu olacağı gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti.

Singapur, SilkAir ve Tigerair Hava Yollarından oluşan Singapur Hava Yolları Grubundan yapılan açıklamada, işe alımların dondurulması, erken emeklilik ve gönüllü olarak ayrılacak 1900 kişi olduğu, bunun haricinde 2 bin 400 kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi. Grubun, geçen mart ayına değin dünya genelinde 21 bin 300 çalışanı bulunuyordu.

Kovid-19 sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması sebebiyle hava yolu grubu, kapasitesinin yüzde 8’i ile çalışıyordu.

Öte yandan şirket, yolcu trafiğindeki seviyenin 2024’ten önce Kovid-19 öncesine dönmeyeceğini öngörüyor.

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