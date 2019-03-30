Sinemalarda hangi filmler var Sinemalarda bu hafta

Vizyona giren filmleri merak eden sinemaseverler bu hafta sinemalarda hangi filmlerin vizyona girdiğini araştırıyor. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girdi. Hafta sonu çocuklarıyla birlikte sinemaya gidip keyifli bir vakit geçirmek isteyen anne babalar sinemalardaki çizgi filmleri evlatlarıyla birlikte izlemek istiyor. İşte sinemalarda bu hafta filmleri.

"Loro"

Paolo Sorrentino'nun yönettiği; Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen ve Giovanni Esposito'nun rol aldığı "Loro" izleyici ile buluştu.

İtalyan sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist Paolo Sorrentino'nun senaryosunu Umberto Contarello ile birlikte yazdığı film, skandallarıyla anılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını beyaz perdeye yansıtıyor.

Sorrentino, son filmi Loro'da ünlü siyasetçinin hem özel hayatına dokunuyor hem de İtalyan siyasetini hicvediyor. Ünlü yönetmen; biyografi türündeki filmde siyasi kariyerinin yanı sıra ülkesinin en zengin kişilerinden biri olan Berlusconi'nin portresini çizerken çok konuşulan skandalların perde arkasına da bakıyor.

"Katil Avcısı"

Donovan Marsh'ın yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon ve gerilim türündeki "Katil Avcısı"nın başrolünde Gerard Butler yer alıyor.

Başarılı oyuncuya Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Zane Holtz, Toby Stephens ve Henry Goodman'ın eşlik ettiği film; Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altındaki Amerikan denizaltısında bulunan bir grup deniz komandosunun, 3. Dünya Savaşı'na engel olma mücadelesini konu ediniyor.

"Kursk"

Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki "Kursk", 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikayesini anlatıyor.

Belçika yapımı filmde 2000 yılında gerçekleşen denizaltı felaketi ve sonrasında yaşanan olaylar hatırlatılırken yaşam mücadelesi veren mürettebatın ailelerinin onları kurtarmak için mücadele etmek zorunda kaldığı siyasi engeller ve zorluklar da beyaz perdeye taşınıyor.

Lea Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, Max von Sydow, August Diehl, Matthias Schweighöfer, Steven Waddington, Joel Basman ve Eva van der Gucht'un başrollerinde yer aldığı filmin senaryosu Robert Rodat'a ait.

"Deli ve Dahi"

Mel Gibson'ın başrolünde yer aldığı "Deli ve Dahi", 19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskısını hazırlamaya koyulan James Murray'in hikayesini anlatıyor.

Mel Gibson'a Sean Penn, Natalie Dormer, Ioan Gruffudd, Jennifer Ehle ve Jeremy Irvine'nin eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda İranlı sinemacı Farhad Safinia oturuyor.

"Aşktan Kaçılmaz"

Ünlü yazar Nick Hornby'nin 2009 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Aşktan Kaçılmaz", bir zamanlar birbirlerine aşık olan Annie ve Duncan çifti ile bir dönem müzik kariyerinde önemli bir yere gelmiş Tucker Crowe'un hikayesini odağına alıyor.

Jesse Peretz'in yönetmenliğini üstlendiği romantik komedi türündeki müzikalin başrollerinde, Chris O'Dowd, Rose Byrn, Ethan Hawke, Phil Davis, Azhy Robertson ve Ayoola Smart oynuyor.

"Şişman Harekat Timi"

Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini anlatıyor.

"Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle"

Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönettiği "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle", en yakın arkadaşı tarafından düzenlenen bir planla hayatı bambaşka bir yola giren bir adamı odağına alıyor.

Dram türündeki filmde Yusuf Çim, Afsaneh Pakroo, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer, Alihan Türkdemir ve Pejman Bazeghi rol alıyor.

"Şeytan Oyunu"

Kadir Genç'in yönettiği haftanın yerli korku filmi "Şeytan Oyunu"nda, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı ve Niyazi Ayaydın rol aldı.

"Jumbo"

James Snider'ın yönettiği animasyon film "Jumbo", bir filin ve ona yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

"Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik"

Anthony Power'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik"; sevimli ejderhanın su ejderhalarıyla tanışması ve sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.