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Sinemalar ne zaman açılacak?

Sinemalar ne zaman açılacak? sorusu vatandaşların merak ettiği sorulardan biri. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapanmasıyla birlikte, sinemaseverlerin araştırmaları hız kazandı. Türkiye'de normalleşme sürecinde alınan bazı kararların ardından sinemaların açılacağı tarih de merak ediliyor. Peki, Sinemalar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:36:00 -
Sinemalar ne zaman açılacak?

Sinemalar ne zaman açılacak?

Salgından etkilenen alanlardan birisi olan kültür sanat ve eğlence sektörü, normalleşme sürecinin içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Buna göre sinema, tiyatro ve konserlere gidilebilecek süreç belirlenecek.

Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.

 

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