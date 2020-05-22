Sinemalar ne zaman açılacak?

Salgından etkilenen alanlardan birisi olan kültür sanat ve eğlence sektörü, normalleşme sürecinin içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Buna göre sinema, tiyatro ve konserlere gidilebilecek süreç belirlenecek.

Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.