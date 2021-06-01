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Yaşam Sinemalar açıldı mı? Sinema salonları 1 Haziran'dan sonra serbest mi?
Yaşam

Sinemalar açıldı mı? Sinema salonları 1 Haziran'dan sonra serbest mi?

Sinemalar açıldı mı? sorusu bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle uzun bir süredir kapalı olan işletmeler arasında yer alan sinemalar ve tiyatroların durumuna ilişkin kabine toplantısı oldukça önemli bir resmi açıklama geldi. Peki, Sinemalar açıldı mı? Sinema salonları 1 Haziran'dan sonra serbest mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 02:07:00 -
Sinemalar açıldı mı? Sinema salonları 1 Haziran'dan sonra serbest mi?

Sinemalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sinema salonlarının da akıbeti merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile gözler 1 Haziran'a çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi ile sinema salonlarının açılıp açılmayacağı da netleşmiş oldu.

Sinemalar açıldı mı?

Sinemaların ne zaman açılacağına ilişkin son karar bu akşam İçişleri Genelgesi'yle belli oldu. İşte o açıklama!

"Sinema salonları "bir koltuk dolu-bir koltuk boş" şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek."

Halı sahalar açıldı mı?
Halı sahalar açıldı mı?

Yaşam

Halı sahalar açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi
İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

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İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

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