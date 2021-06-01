Sinemalar açıldı mı? Sinema salonları 1 Haziran'dan sonra serbest mi?

Sinemalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sinema salonlarının da akıbeti merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile gözler 1 Haziran'a çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi ile sinema salonlarının açılıp açılmayacağı da netleşmiş oldu.

Sinemalar açıldı mı?

Sinemaların ne zaman açılacağına ilişkin son karar bu akşam İçişleri Genelgesi'yle belli oldu. İşte o açıklama!

"Sinema salonları "bir koltuk dolu-bir koltuk boş" şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek."