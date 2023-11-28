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Gündem Sinemada ‘Özel’ seans
Gündem

Sinemada ‘Özel’ seans

Yeniakit Publisher
2023-11-28 12:14:00 -
Sinemada ‘Özel’ seans

Zoom toplantıları ve delege pazarlıkları ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel lükse çabuk alıştı. Göreve gelir gelmez gölgesinde kaldığı Ekrem İmamoğlu’nu yanına alarak özel jetle Hatay’a giden, partisinin il başkanlarıyla İstanbul Boğazı’nı gören lüks bir otelde yaklaşık 20 milyon liralık kampa giren Özel, şimdi de sinema kapattı.

HABER MERKEZİ

Zoom toplantıları ve delege pazarlıkları ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel lükse çabuk alıştı. Göreve gelir gelmez gölgesinde kaldığı Ekrem İmamoğlu’nu yanına alarak özel jetle Hatay’a giden, partisinin il başkanlarıyla İstanbul Boğazı’nı gören lüks bir otelde yaklaşık 20 milyon liralık kampa giren Özel, şimdi de sinema kapattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Didem Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus’un yayından kaldırdığı Atatürk filminin ikinci bölümünü önceki akşam İstanbul’da bir AVM’de izledi. CHP’li Özel, gösterimde çekilmiş fotoğrafları X hesabından; “Eşim Didem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve değerli Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte bu çok özel günde Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği “Atatürk” filminin 2’nci bölümünü özel gösterimde izledik.” notuyla paylaştı. Lüks sinemada Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile eşlerinden başka kimselerin olmaması dikkat çekerken, kamuoyundan “Ekrem’e takıldı halkçı Özel sosyete Özel oldu” eleştirileri geldi.

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