Koronavirüs salgınıyla birlikte günlük alışkanlıklar tamamen değişti. Bu süreçte sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerler uzun süredir kapalıydı. Sinema salonlarına gitmeyi özleyenler ise yasağın sona erip ermediğini merak ediyor. Peki, sinemalar açıldı mı?

Sinema yasağı bitti mi? Sinema salonları kaça kadar açık?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pek çok işletmenin belirli kurallar çerçevesinde açılacağını duyurdu. 1 Haziran’dan itibaren sinemalar yüzde 50 kapasite ile 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konu hakkında şu ifadeler yer aldı:

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir