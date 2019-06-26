Sinema salonlarının sayısı 2018’de arttı

Sinema salonlarının sayısı 2018 yılında yüzde 6,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 6,2 artarak 2 bin 858 oldu.Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 4,2 artarak 342 bin 813 seyirci kapasitesine ulaştı.

Sinema seyirci sayısı yüzde 5,4 azaldı

Sinema seyirci sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 3,4 artarak 39 milyon 195 bin 881 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16,4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye ulaştı.

Gösterilen yerli film sayısı yüzde 19,3 arttı

Gösterilen film sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 12,5 artarak 65 bin 501 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 19,3 artarak 30 bin 145 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 7,3 artarak 35 bin 356 oldu.

Sinema salonu bulunmayan il sayısı 2 oldu

Sinema salonu bulunmayan il sayısı 2018 yılında 2 oldu. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak oldu.

Tiyatro koltuk sayısı yüzde 9,5 arttı

Tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 6 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9,5 arttı. Buna göre; 2017-2018 sezonunda tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 oldu.

Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6,6 arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6,6 artarak 33 bin 772 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 6,9 artarken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 5,3 arttı.

Tiyatro seyirci sayısı yüzde 11,9 arttı

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 4,8 artarak 9 bin 376’ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 4,3 artarken, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 7,4 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 7,8 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 26,7 arttı.

Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 3 arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 6,6 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 3 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 4,7 artarken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 8,6 artarak 16 bin 358 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 14,2 artarken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 9,1 arttı.