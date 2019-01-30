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Sinema Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı! Sinemada reklam sürelerine yeni düzenleme

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 00:56
Sinema Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı! Sinemada reklam sürelerine yeni düzenleme

Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amacı taşıyan kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

Kanuna göre, dizi film desteğinin yeni bir destek türü olarak eklenmesi sebebiyle "dizi film" tanımı yapılmasını öngörüyor.

Sinema filmi öncesinde reklamların süresi en fazla 10 dakika, fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak; sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

Sinema salonu işletmecileri, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek. Bilet ile mısır veya başka bir ürünün satışı birleştirilerek, yapılamayacak.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 00:56
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