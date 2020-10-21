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Kültür - Sanat Sinema destekleri için takvim açıklandı
Kültür - Sanat

Sinema destekleri için takvim açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021’de verilecek sinema destekleri için başvuru ve değerlendirme tarihleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:08:00 -
Sinema destekleri için takvim açıklandı

Proje geliştirme desteği, animasyon film yapım desteği, kısa film yapım desteği, senaryo ve diyalog yazımı desteği için 9 Kasım 2020’ye kadar yapılacak başvurular Ocak 2021’de değerlendirilecek. Yerli film gösterim desteği için 7 Aralık 2020’ye kadar alınacak başvurular da Ocak 2021’de görüşülecek. İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği, uzun metrajlı sinema film yapım desteği, dağıtım ve tanıtım desteği, ortak yapım desteği ve çekim sonrası destekleri için başvurular 2021’de iki dönemde ele alınacak.

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