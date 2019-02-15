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Sindirim sistemi hastalıkları konusunda İzmitliler bilinçlendirilecek

KOCAELİ(İHA) – Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD), Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında “Farkında Ol, Geç Kalma!” sloganı ile Kocaeli’de “Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı düzenleyecek.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Sindirim sistemi hastalıkları konusunda İzmitliler bilinçlendirilecek

KOCAELİ(İHA) – Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD), Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında “Farkında Ol, Geç Kalma!” sloganı ile Kocaeli’de “Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı düzenleyecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin katkılarıyla, ücretsiz olarak gerçekleşecek Halk Toplantısı, 19 Şubat Salı günü saat 14.00’de Fuariçinde Leyla Atakan Kültür ve Eğitim Merkezi yanında bulunan Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda yapılacak. Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından “Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı” adıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam eden halk bilgilendirme toplantıları ile sindirim sistemi hastalıklarının toplumdaki farkındalık seviyesini yükseltmek ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi hedefleniyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, proje ile halk toplantılarının gerçekleşeceği iller başta olmak üzere daha bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Bor, “Proje ile Kolon Kanseri, Reflü, İrritabl Bağırsak Sendromu, Ülser, Dispepsi, Ülseratif Kolit, Pankreas Kanseri ve diğer Sindirim Sistemi Hastalıkları konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, potansiyel ve mevcut hastaların hastalıklar konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasının sağlanması, hastalıklarda erken teşhisin öneminin vurgulanması, hasta yakınlarının da hastalık süreçlerine dair bilgilendirilmesi ve daha bilinçli olmalarının sağlanmasını istemekteyiz” dedi.



Sindirim sistemi hastaları, hasta yakınları, Halk ve bu hastalıkları takip-tedavi eden hekimlerin katılacağı Halk Toplantısının 19 Şubat Salı günü Kocaeli’nde yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Bor, şöyle devam etti: “Türk Gastroenteroloji Derneği olarak misyonumuz, halkımızın sağlıklı bir sindirim sistemi için neler yapılması gerektiği ayrıca sindirim sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi konusunda yol göstermek ve bu konularda en yetkili bilim insanlarımızın bilgilerini paylaşmalarını sağlamaktır. Halk Sağlığı açısından bakıldığında hastalıklarla mücadelenin öneminde öne çıkan faktörler hastalığın sıklığı ve yaşamsal tehlikesi oluşturup oluşturmadığıdır. Hastaları doğru bilgilendirmek ve aynı hastalığa yakalananların iletişim kurmasını sağlamak da görevlerimiz arasındadır. Bu amaçlar doğrultusunda başlattığımız etkinliklerin önemli bir ayağı da Kocaeli’nde gerçekleşecek.”



“Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı ile bu sene içerisinde Bursa, Tekirdağ, İstanbul-Bakırköy, Samsun, Mersin ve Diyarbakır illerinde, farklı konu başlıklarında yapılacak toplantılarla, Halkımız sağlıklı bir yaşam ve gelecek için bilgilendirilmeye devam edilecek” diye ekledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yetkili isimler ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün açılış konuşmalarıyla başlayacak olan program, alanında uzman hekimlerin konuşmalarıyla devam edecek.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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