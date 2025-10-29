  • İSTANBUL
Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı
Gündem

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kurum 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN CANINA ZARAR GELMEDİ"

Daha önceki bir depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve güvenlik amacıyla boşaltılan üç binanın bu depremde yıkıldığını ifade eden Kurum, "Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız üç bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE HIZLA GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Bakan Kurum, şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik. Bu incelemeler sonucunda 80'i konut olmak üzere toplam 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."

Kurum, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için devletin tüm imkanlarıyla sahada olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Marmara bplgesindeki 30 milyon nufusun anadoluya geldigi illereyonledirilsin

1000 kişı çalistiranlara anadoluda 100 dönum arsa verilse fabrikaniyap işcinin prefabrik evini yap temizhava sitresiz yasam 500 aile 3 çocuk yaparmi yapmazmi temizsitresiz ortamda denemesi 100 donum arsa

Yorum

"6,1 şiddetindeki deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kurum 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini açıkladı" Allah tan 8 değil. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

