Sındırgı’da pehlivanlar anıtı açıldı

Sındırgı’nın adını dünyaya duyurmuş Kırkpınar başpehlivanlarından Sındırgılı Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcının yer aldığı pehlivanlar anıtı açıldı. Kültürüne ve geçmişine büyük önem veren Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramında farklı bir iz bırakıldı. 2018 yılında açılan at üzerinde Atatürk heykelli anıta bu yılda çevre yoluna konumlandırılan pehlivanlar anıtı eklendi.

Sındırgılı Kırkpınar Başpehlivanları Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcı için yapılan ’Pehlivanlar Anıtı’ 30 Ağustos Zafer Bayramında açıldı. Pehlivanlar anıtının açılış töreninde konuşan, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "30 Ağustos Zafer Bayramı ve festivalimizin başlangıç tarihinde ilçemizde güreş kültürünü yansıtacak bir anıt kazandırdık. Kültürümüzde geçmişimizde ne varsa yaşatmaya çalışıyoruz. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz a ve Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Çevre yolunun Kocakonak kavşağında oluşturulan anıtın açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, Karesi Belediye başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül belediye başkan vekili M. Birol Şahin, Susurluk belediye başkanıNurettin Güney , protokol üyeleri, Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcı’nın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.