Sincar ikinci Kandil olmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine değinen Erdoğan, “16 Nisan halk oylaması yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz bir büyük reformun, devrimin adıdır. Önce tek partili, ardından çok partili rejimleri denedik. Maalesef ne yaparsak yapalım darbelere, vesayetlere, krizlere engel olamadık. Milletimiz 2007 yılından beri adım adım ilerleyen bu sürecin her aşamasında, sağduyu ile ve ferasetle hareket etmiştir. Milletimizin birlik ve beraberliğine sahip çıkmasıyla, devletimizin dayanışmasıyla tüm engelleri aşarak bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.

Hedef, terörü tamamen temizlemek

Törenle mücadeleden taviz verilmeyeceğini yineleyen Başkan Erdoğan şunları dile getirdi: “Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri ve insani trajedilerle bundan beslenen terör eylemleri ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmamış, tam tersine bu yöndeki kararlılığını daha da güçlendirmiştir. Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin bağımsızlık çıkışı, Türkiye’nin net tavır koymasıyla boşa çıkartılmıştır. PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz Kandil’i, yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar’ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir.”

Kimseden para istemiyoruz

Ekonomik kumpaslara da vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Gece yarısı operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Allah’ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz. Bizim yaşadıklarımızdan sonra dünyadaki hiçbir ülkenin ABD ile ilişkilerine güvenle bakması artık mümkün değildir. Türkiye ekonomisi saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Hiçbir sanayicimizi, tüccarımızı, çalışanımızı, vatandaşımızı, vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Türkiye kimseden para talep etmiyor, bizim tüm çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamaktır. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını, ülkesine güvenmesini istiyoruz. En zorunu geride bıraktık.”

Kudüs kırmızı çizgimizdir

Dış politikaya da değinen Başkan, şunları söyledi: “Avrupa ile sıkıntılı süreci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. ABD mevcut yönetimin hiçbir mantıki, stratejik tutarlılığı olmayacak şekilde ülkemizi hedef alması bizi üzmüştür. İnşallah, en kısa sürede aramızdaki meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortalık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz. Kıbrıs’ta ve Ege’de Türkiye’ye rağmen hiçbir adım atılamaz. Türkiye, Orta Asya’daki kardeşlerimiz için önemli bir güvencedir. Kudüs meselesi bizim de ümmetin de kırmızı çizgimizdir.”

Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiler gelmedi!

Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Genel Kurul Başkanlık Divanı odasına gerçekleşen görüşme samimi bir sohbet havasında geçti. Erdoğan, TBMM’den ayrılırken, Bahçeli ile yerel seçimlerde ittifak yapılması konusunda bir görüşme olup olmadığı sorusuna, “Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor” diye cevap verdi. Görüşmeyi ayarlayan Yıldırım’ın, Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiği ancak CHP liderinin programını gerekçe göstererek buna icabet etmediği öğrenildi. 40 dakika süren görüşmeye İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican da katıldı.