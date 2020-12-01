  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sincan'da sıkı koronavirüs denetimi
Yerel

Sincan'da sıkı koronavirüs denetimi

Sincan’da ekipler bir kez daha denetime çıktı. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte ilçede önlemler daha da sıkılaştırılırken, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Başkan Yardımcısı İhsan Duman toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Zabıta ekipleri de iş yerleri ve pazar yerlerinde incelemelerini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:44:00 -
Sincan'da sıkı koronavirüs denetimi

Sincan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında ilçede bir kez daha denetim gerçekleştirildi.

SincanKaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak ve ekibi, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Dumanile Sincan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler eş zamanlı olarak denetimlere katıldı. Toplu taşıma araçlarınıdenetleyen ekipler, hem vatandaşları hem de şoförleri maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Sincan’da denetimlerin devam edeceğinin altını çizen Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Duman, “Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyenkonusunda taviz vermeyelim. Bu süreci ancak birlikte alacağımız önlemlerle atlatabiliriz. Dikkatli olalım, yetkililerden gelecek uyarıları hassasiyetle uygulayalım.” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri de salgına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Pazar yerleri başta olmak üzere birçok işyerinde denetimlere katılan ekipler işletme sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarılarıyaparak bilgilendirmelerde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi
Gündem

Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlendi...
Laçin Türküsü sözleri neler?
Aktüel

Laçin Türküsü sözleri neler?

Rusların Azeri topraklarını işgaline ilişkin ağıtlar dilden dili dolaşmakta. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki toprakları için sö..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay