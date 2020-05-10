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Aktüel

Sincan’da şehit annelerinin karanfillerle Anneler Günü kutlandı

Sincan Belediyesi ekipleri, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek karanfillerle Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:02:18 -
Sincan’da şehit annelerinin karanfillerle Anneler Günü kutlandı

Sincan Belediyesi ekipleri, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek karanfillerle Anneler Günü’nü kutladı.


Sincan Belediyesi şehit annelerini unutmadı. Ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalmak durumunda olan şehit anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette ekipler annelerin acısına ortak oldu. Karanfillerle bir nebze de olsa acıları hafifletilmeye çalışıldı, ayrıca sağlık kiti hediye edildi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Anneler Günü’nü kutladı. Annelik vazifesinin çok kutsal bir anlam taşıdığını vurgulayan Başkan Ercan, “Bizleri dünyaya getiren, her türlü fedakarlığı göstererek büyüten annelerimiz için ne yapsak, ne söylesek az gelir. Bu anlamlı günde şehit annelerimizi ve eşlerini unutmadık. Onlar şehitlerimizin bize emanetidir. Her zaman yanınızdayız. Bu duygularla şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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