0553 313 94 23

Sincan Hayvanat Bahçesi’nin en yeni üyeleri

Başkentlilerin dört mevsim çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği Sincan Hayvanat Bahçesi, aralarında Sıpa, Velvet Maymunu, Guınea Pıg Hamster, Hollanda Tavşanı, Ankut Güvercini, Albino Afrika Cüce Kirpive Kızıl Tilki’nin de yer aldığı yeni üyelerle birlikte hayvan nüfus çeşitliliğini artırdı.

02 Nisan 2019 Salı 11:33
Sincan Hayvanat Bahçesi’nin en yeni üyeleri

Başkentlilerin dört mevsim çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği Sincan Hayvanat Bahçesi, aralarında Sıpa, Velvet Maymunu, Guınea Pıg Hamster, Hollanda Tavşanı, Ankut Güvercini, Albino Afrika Cüce Kirpive Kızıl Tilki’nin de yer aldığı yeni üyelerle birlikte hayvan nüfus çeşitliliğini artırdı.


Sincan Hayvanat Bahçesi’nin hayvan varlığı daha da arttı. Yeni üyelerinin daha elverişli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için barınak koşulları da iyileştiriliyor. B Sınıfı Ruhsatı alan Sincan Hayvanat Bahçesi’ne; Altınköy’den1 Sıpa, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2 Velvet Maymunu, 1 Albino Afrika Cüce Kirpi ve 1 Kızıl Tilki, 10 Ankut Güvercini, hayırsever bir vatandaştan da 1 Cennet Papağanı getirildi. Yeni üyelerle birlikte Sincan Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvan varlığı 860’a ulaşırken, tür sayısı da 53’ten 64’e yükseldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce Üniversitesi Zamanın Tanıkları sergisi
    1. Düzce Üniversitesi Zamanın Tanıkları..
    2. Avrupa basını yine fitne peşinde
    3. İtalya Serie A ekibinden sürpriz..
    4. Bitlis’te otizm farkındalık yürüyüşü
    5. GMİS’e tebrik ziyaretleri sürüyor
    6. Gördes’te çıkan yangın korkuttu
    7. Denizli'nin 3 ilçesinde seçim..
    8. Ak Parti, Zonguldak'ta itiraz etti
    9. "Efsane olmak istiyorum"
    10. Eski Türk filmlerinden etkilenip milli..
    11. Kulu’da kan bağışına yoğun ilgi
    12. Aksaray’da zincirleme trafik kazası: 2..
    13. Van Ekonomi Konseyinden seçim..
    14. Amatör olta avcılarına boy limiti..
    15. "Muhammed Furkan Özbek ismini tüm..
    16. Şehitlerimize ve ordumuza armağan...
    17. Bundesliga'nın dev kulübü Abdullah..
    18. Elektriğe zam iddialarına cevap geldi
    19. Kayıp çocuğun ayakkabıları derede..
    20. Sincan Hayvanat Bahçesi’nin en yeni..
    21. Allah, Feto’nun şerrinden Türkiye’yi..
    22. Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
    23. Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    24. “Minnesota ile kişilik özelliklerini..
    25. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    26. Türkiye kesintisiz 4.5 yıllık icraat..
    27. Şişecam'dan "Cam Uygulamaları..
    28. Ölüme böyle meydan okudu
    29. AK Parti, CHP’li adayların kazandığı 2..
    30. Yusuf Turanlı’dan zafer mitingi
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Seçim sonrası Erdoğan'dan kritik atama
    Seçim sonrası Erdoğan'dan kritik atama
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş
    CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş