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Ekonomi Sincan Belediyesi’ne ‘Sıfır Atık’ ödülü
Ekonomi

Sincan Belediyesi’ne ‘Sıfır Atık’ ödülü

Sıfır Atık çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Sincan Belediyesi, evsel atıkların kompost dışındaki alanlarda da kullanılmasını sağlamak amacı ile “Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe” adlı bir proje ile ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:16:00 -
Sincan Belediyesi’ne ‘Sıfır Atık’ ödülü

 Ertuğrul Şahan  Ankara 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni”nde ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

Evsel atıkların geri dönüşüm açısından büyük bir kaynak olduğuna dikkat çeken Başkan Ercan, şunları dile getirdi:

“Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe”

“Yaptığımız çalışmalarda atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre hedefliyoruz. Kompostlama tesisimizde kullandığımız evsel atıkların başka alanlarda da kullanılmasını sağlamak amacı ile ‘Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe’ adlı bir proje geliştirdik. Sincan’ı sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farklı bir noktaya taşıyacağız.”


Yeni Akit Gazetesi
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