Sınavsız tıp kim okuyabilir? Kimler sınavsız üniversite okur?

Türkiye ile Katar arasında “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” Protokolü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Bu karar sonrası Türkiye düşmanı çevrelerin Sözcü’cü başta olmak üzere Cumhuriyet, karanlık Oda TV ve diğer CHP destekli sözde medya organları Katarlı gençlerin Türkiye’De sınavsız üniverti okuyacağının yalanına sarıldı.

Sınavsız tıp kim okuyabilir?

İletişim Başkanı Fahrettun Altun'dan sınavsız üniversite iddialarına cevap geldi. Altun: "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarına yanıt: Yalnızca silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Hamza Dağ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan "Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak" iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir. Maalesef muhalefet ve sosyal medyadaki tetikçileri, her türlü yalana başvurmayı sürdürmekte ve bu uğurda gençlerimizin zarar görmesini bile göze almaktadır. Gençler. Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın.”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar’lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde."