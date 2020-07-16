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Eğitim

Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liseleri 2020

Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liseleri | Öğrenciler liselere LGS sonucu, yetenek sınavı sonucu veya okul puanlarıyla yerleşiyor. Öğrencilerin yüzde 90’ı okul puanlarına göre liselere yerleşiyor. LGS puanı istemeyen Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri mevcut. LGS’ye girmeyen ya da düşük puan alanlar sınavsız hangi okullara yerleşebileceklerini araştırıyor. İşte, puansız yerleşilecek Anadolu İmam Hatip Liseleri.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:31:00 -
Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liseleri 2020

Her ilde pek çok Anadolu İmam Hatip lisesi LGS puanı olmadan öğrenci alıyor. Söz konusu okullar öğrencilerin okul puanı, devamsızlık durumu ve ikametgah adresine göre öğrenci alıyor. Elbette bu süreçte öğrencilerin tercih yapması gerekiyor. Tercih işlemleri öncesinde ise öğrenciler hangi okulların sınavsız öğrenci kabul ettiğini merak ediyor.

Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liseleri 2020

Anadolu İmam Hatip liselerinin bazıları sınav puanı olmadan öğrenci kabul ediyor. Söz konusu okulların listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020
Sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020

Eğitim

Sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020

LGS puanıyla tercih yapmak için kaç puan lazım? | LGS barajı kaç puan 2020
LGS puanıyla tercih yapmak için kaç puan lazım? | LGS barajı kaç puan 2020

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LGS puanıyla tercih yapmak için kaç puan lazım? | LGS barajı kaç puan 2020

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