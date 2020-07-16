Her ilde pek çok Anadolu İmam Hatip lisesi LGS puanı olmadan öğrenci alıyor. Söz konusu okullar öğrencilerin okul puanı, devamsızlık durumu ve ikametgah adresine göre öğrenci alıyor. Elbette bu süreçte öğrencilerin tercih yapması gerekiyor. Tercih işlemleri öncesinde ise öğrenciler hangi okulların sınavsız öğrenci kabul ettiğini merak ediyor.

Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liseleri 2020

Anadolu İmam Hatip liselerinin bazıları sınav puanı olmadan öğrenci kabul ediyor. Söz konusu okulların listesine ulaşmak için tıklayınız.