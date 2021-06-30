Sınavsız alan liseler için OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama

Bugün 6 Haziran'da düzenlenen LGS sınav sonuçları açıklandı. Bu sebeple öğrenciler sık sık konuya dair araştırmalar yapıyor. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım sağladığı sınavda toplamda 97 öğrenci 500 tam puan aldı. Sınava girmeyen öğrenciler ise 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplayarak OBP puanı ile liselere yerleşebiliyor.

OBP nedir?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

Sınavsız alan liseler için OBP nasıl hesaplanır?

Ortaöğretim puanı hesaplanırken diploma notu 5 ile çarpılır. Örneğin 100 diploma notuna sahip olan bir öğrencinin Orta Öğretim Başarı Puanı da 500 olur. Buna göre en başarısız öğrencinin mezun olma notu 50 olabilir. Ortaöğretim Başarı Puanı genellikle 250 ve 500 arasında olabilir. Yerleştirme puanlarına ise her bir aday için hesaplanan OBP'nin 0.12'si eklenebilir.

Buna göre bir hesaplama yöntemine de dikkat edilmelidir. Ortaöğretim Başarı puanı hesaplanırken dikkate alınması gereken bazı detaylar vardır. Öncelikle diploma notunun hesaplanması gerekir. Diploma notu hesaplanırken tüm sınıflar eşit derecede etki ediyor.

Sınavsız alan liseler hangileri?

Sınavsız alan liseler öğrencilerin ortaöğretim başarı puanına (OBP)bakacaklar. Ortalama ile alan okulların puanları ise değişiklik gösteriyor.

Sınavsız yani ortalama ile alan liseler henüz belli olmadı.